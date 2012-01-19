-EXPO'yu İzmir'e getirmek çalışıyoruz İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, EXPO 2020'yi İzmir'e kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını, merkezi ve yerel idarecilerin el birliği yapması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İzmir programı kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ile birlikte Vali Cahit Kıraç ve Büyükşehir Belediye Aziz Kocaoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Vali Kıraç'ı ziyaretinde konuşan Bakan Yılmaz, EXPO'nun İzmir'in ''kızıl elması'' olduğunu, Ankara'da yapılan tüm ikili temaslarda Türkiye'nin 2015-2016 dönemi için Güvenlik Konseyi'ne geçici üyeliği ve EXPO 2020 konusunda destek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda Kolombiya ve Kırgızistan ile yapılan görüşmelerde EXPO'ya destek verileceğinin ifade edildiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: ''Ankara'da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet olarak EXPO'yu 2020 yılında İzmir'e getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir bir oldukça, beraber oldukça bunu kazanacağımızı düşünüyoruz. Barcelona sıradan bir şehirken olimpiyatlarla çıta atladı. İzmir de iyi bir yerdedir ancak çıta atlaması EXPO ile olacaktır. İnşallah bunu beraber başaracağız. İzmirlilerin de çalışması lazım. Sadece Ankaradakiler çalışırsa olmaz.'' Bakan Yılmaz, 2023 yılında Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefi koyduğunu hatırlatarak, savunma sanayi şirketlerinin kamuyla el ele vererek ihracatını artırması gerektiğini, İzmir'de de önemli sayıda savunma sanayi şirketi bulunduğunu, bu şirketleri bu hedefe ulaşma konusunda teşvik edeceklerini söyledi. Vali Kıraç da Bakan Yılmaz'ın önceki görevleri sırasında İzmir'in sorunlarının çözümüne yönelik önemli çalışmalar içinde bulunduğunu belirtti. -Kocaoğlu'nu ziyaret- Bakan Yılmaz, daha sonra Vali Kıraç ve Müsteşar Bayar ile birlikte Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada da EXPO 2020'yi, merkezi ve yerel idarecilerin el birliğiyle çalışarak ülkeye kazandıracağına inandığını belirtti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım'ın İzmir milletvekili olmasını kentin altyapı yatırımlarının yapılması anlamında şans olarak gördüğünü ifade eden Yılmaz, Çandarlı Limanı, kruvaziyer limanı ve marinaların yapılmasının İzmir için önem taşıdığını kaydetti. Yılmaz, ''İzmir, Türkiye'nin batıya açılan yüzü ancak bulunduğu yerden çok daha iyisini hak ediyor. Biz başkanımıza güveniyoruz, inşallah el birliği içerisinde merkezi hükümetle İzmir'i 21. yüzyıla taşıyacağız'' diye konuştu.