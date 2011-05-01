-EXPO 2020'YE ERDOĞAN DESTEĞİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales'e, EXPO 2020'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de yapılması için başvuru mektubu gönderdi. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Loscertales'e yazdığı başvuru mektubuna yer verildi. Mektuba, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, 2020 yılında Uluslararası Kayıtlı Sergi'ye 30 Nisan-31 Ekim 2020 dönemi için İzmir'de ev sahipliği yapmak üzere Türkiye'nin başvurusunu iletmek istiyorum'' sözleriyle başlayan Başbakan Erdoğan, serginin temasının, küresel ilgiye layık bir konu olan ''Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar/Herkes İçin Sağlık'' olacağına işaret etti. BIE Genel Kurulunun İzmir'in adaylığına dair alacağı kararın ardından, hazırlık safhasındaki çalışmaları yürütmek üzere Devlet Bakanının başkanlığındaki kurumlararası bir icra komitesinin kurulacağını belirten Erdoğan, BIE Sözleşmesi ve bu sözleşmenin 10. maddesi 2. paragrafı uyarınca, Türk Hükümeti'nin bu komitenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğine garanti edeceğini ifade etti. İzmir Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanının komite üyeleri olarak görev yapacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türk Hükümeti, sergiyi desteklemek üzere ilgili teknik ve idari mevzuatın, BIE kuralları ve mevzuatı ile uyumlu olacağını ve tüm katılımcı ülkelere adil ve eşit muamele edileceğini teyit eder. 1850'lilerden bu yana EXPO'lar, özellikle insanlığın zenginliği olan farklı kültürleri kucaklayarak, uluslar arasında dayanışma ve barış ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle küresel işbirliğinin arttırılmasında etkili araçlar olarak hizmet vermişlerdir. Bugüne kadar bu sürece sadık bir katılımcı olan Türkiye, İzmir'de EXPO 2020'ye ev sahipliği yapmaya muktedir ve arzuludur.''