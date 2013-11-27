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EXPO 2020 adayı İzmir elendi

EXPO 2020'ye ev sahipliği yapmak için yarışan ve ilk turda 33 oy ile üçüncü sırada yer alan İzmir ikinci turda elendi

27 Kasım 2013 20:00

İzmir, Expo 2020 oylamasından elendi. İlk turu geçen İzmir 33 oy almış, Dubai 77, Ekaterineburg 39, Sao Paulo ise 13 oy almıştı.

İzmir’in yarıştığı EXPO 2020 karar oylamasının sabahki oturumu, Türkiye saatiyle 10.00’da OECD binasında başladı. Dünyanın en büyük fuar organizasyonu olarak nitelendirilen EXPO’ya, 2020 yılında ev sahipliği yapmak isteyen kentlerin heyetleri, OECD binasına heyetleriyle çıkarma yaptı. Türkiye adına, 'Herkes için sağlık' temasıyla katılan İzmir’in, aralarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, THY Genel Müdürü Temel Kotil’in de bulunduğu 100’ün üzerindeki heyet salondaki yerini aldı.

 

'En ideal şehir İzmir'

 

İzmir'in adaylık için elinden geleni yaptığını belirten Müezzinoğlu, oylamadan önce şöyle konuştu:

"Ben özellikle İzmir adına başarıyla sonuçlandıracağımız kanaatindeyim. Bir de yoğun çalışamaları ülkeler bazında, delegasyon bazında, kamuoyu bazında en ideal yapan ülke Türkiye, en ideal yapan şehir bence İzmir. Gerek sivil dinamikleriyle gerek siyasi dinamikleriyle, yerel yönetimleriyle, konu başlığıyla gerçekten dört dörtlük bir süreç geçirdik. Ümit ederim ki bu süreç sağlıklı bir şekilde hak ettiği sonuca ulaşır." Bakan Müezzinoğlu, İzmir'in 2015 EXPO'su için 2008'de de aynı temayla aday olduğunu ancak Milano karşısında kaybettiğinin hatırlatılması üzerine ise sağlık temasının çok doğru bir tercih olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Temanın doğru olduğuna inanıyorum. Dünyada hiçbir insan yok ki sağlıkla ilgili 'beni ilgilendirmiyor' diyebilsin. 'Herkes için Sağlık' her insanı ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla böyle bir konunun, böyle bir temanın EXPO için de en ideal tema olduğuna inanıyorum. Tema ve konu başlığı konusunda Türkiye'nin ısrarcı olmasının doğru olduğuna inanıyorum ve bunu iyi anlatabilmek ve iyi algılatabilmek konusunda da üzerimize düşeni yaptığımız kanaatindeyim."

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