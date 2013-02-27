Explorer 10'un son versiyonu yolda

Microsoft, Internet Explorer tarayıcısının son sürümünü 700 milyondan fazla bilgisayar kullanıcısına ulaştırmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Microsoft, ürettikleri işletim sistemlerinden bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen Windows 7 kullanıcılarının Internet Explorer 10 tarayıcısını kullanabileceğini bildirdi.

Windows 7 kullanıcıları, geçen yılın kasım ayının ortalarından itibaren Internet Explorer 10'un ön sürümünü internetten yükleyebiliyor.

Internet Explorer 10'un son sürümü, Windows 7 kullanıcılarına otomatik güncelleme olarak gönderilecek.

Bu son tarayıcının, kasım ayında piyasaya sürülen Windows 8'e sahip bilgisayarların içine de kurulduğu belirtildi.