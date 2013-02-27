T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Explorer 10'un son versiyonu yolda

Internet Explorer 10'un son sürümü Windows 7 kullanıcılarına otomatik güncelleme olarak gönderilecek

27 Şubat 2013 10:53

Microsoft, Internet Explorer tarayıcısının son sürümünü 700 milyondan fazla bilgisayar kullanıcısına ulaştırmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Microsoft, ürettikleri işletim sistemlerinden bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen Windows 7 kullanıcılarının Internet Explorer 10 tarayıcısını kullanabileceğini bildirdi.

Windows 7 kullanıcıları, geçen yılın kasım ayının ortalarından itibaren Internet Explorer 10'un ön sürümünü internetten yükleyebiliyor.

Internet Explorer 10'un son sürümü, Windows 7 kullanıcılarına otomatik güncelleme olarak gönderilecek.

Bu son tarayıcının, kasım ayında piyasaya sürülen Windows 8'e sahip bilgisayarların içine de kurulduğu belirtildi.

ETİKETLER

microsoftinternet explorertarayıcı10yeni sürümgüncelleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24