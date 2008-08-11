Ex-kaptanlara af çıktı

Tempo24-
Beşiktaş'ın Avusturya kampında kavga eden ve yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanları İbrahim Üzülmez ve İbrahim Torman'a af geldi. >İlk af 'sağlam' yerden
Siyah-beyazlı takımın genel menajeri Sinan Engin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Affetmek büyüklüğün şanındandır. İbrahim Üzülmez ve İbrahim Torman'ı affettik" dedi.
Başta divan başkanı Yalçin Karadeniz olmak üzere siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri de konunun tatlıya bağlanmısını istemiş ve iki futbolcu da ortak düzenledikleri basın toplantısında pişman olduklarını ve özür dilediklerini açıklamışlardı.