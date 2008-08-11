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Spor

Ex-kaptanlara af çıktı

Beşiktaş'ın Avusturya kampında kavga eden ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan eski takım kaptanları Üzülmez ve Torman'a af geldi.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beşiktaş'ın Avusturya kampında kavga eden ve yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanları İbrahim Üzülmez ve İbrahim Torman'a af geldi.

>İlk af 'sağlam' yerden

Siyah-beyazlı takımın genel menajeri Sinan Engin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Affetmek büyüklüğün şanındandır. İbrahim Üzülmez ve İbrahim Torman'ı affettik" dedi.

Başta divan başkanı Yalçin Karadeniz olmak üzere siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri de konunun tatlıya bağlanmısını istemiş ve iki futbolcu da ortak düzenledikleri basın toplantısında pişman olduklarını ve özür dilediklerini açıklamışlardı.

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