-EVSİZLER İÇİN OTEL KİRALANDI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde Ankara Valiliğinin kiraladığı otel, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Sokaklarda, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve kapalı banka ATM'lerinde kalan evsizlere ulaşan görevliler, onları, Vali Alaaddin Yüksel'in talimatıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında, Ulus'ta kiralanan 5 katlı otele getiriyor. Otele kayıtları yapılan vatandaşlara, tıraş ve genel temizliğin ardından, temiz kıyafetler giydiriliyor ve televizyon ve banyosu olan odalara yerleştiriliyor. Kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşların imdadına koşan oteli basın mensuplarına gezdiren Ankara Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, sosyal devlet olmanın gereği olarak evsiz ve sokakta yaşayan insanları, soğuktan kurtarmak için bu oteli kiraladıklarını belirtti. Otelde, Ankara'nın ilçeleri de dahil olmak üzere sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşların misafir edildiğini anlatan Atlamaz, ''Öncelikle sağlık sorunları olan vatandaşlarımızı gerekli yerlere ulaştırıyoruz. Bir sorunu olmayanları tıraşları ve temizlikleri yapıldıktan sonra müstakil odalarda, televizyonlu banyolu odalarda misafir ediyoruz. Kendilerine temiz elbise ve 3 öğün sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Bir lokantayla anlaştık. Orada istediklerini yiyorlar'' dedi. Atlamaz, şu anda otelde 90 vatandaşın barındığını dile getirerek, ''Buraya başka şehirlerden gelenler de var. Onların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yol paralarını da vererek memleketlerine gönderiyoruz. Ayrıca hasta ve hasta yakınları için de başka bir pansiyon kiraladık. Ankara Valiliği olarak çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımızın kendilerini kimsesiz hissetmemeleri, devletimizin sıcak elini yanlarında hissetmeleri için gerekeni yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Vali Yardımcısı Atlamaz, kimsesiz vatandaşların Nisan ayı sonuna kadar otelde misafir edileceğini sözlerine ekledi. -''SOĞUKTAN DONUNCA BACAKLARIM KESİLDİ''- Sokakta yaşarken görevliler tarafından otele getirilen Süleyman Karakoçan, çok mağdur ve yalnız olduğunu belirterek, ''Sıkıntıda kaldım. Akrabalarım bana sahip çıkmadı. Birkaç yıl önce de soğuktan ayak parmaklarım dondu. Kangren olduğu için kestiler. Üstüm başım kirlenmişti, perişan olmuştum. İş de bulamadım. Valilik imdadıma koştu. Valimizden Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin, her zaman mazlumun yanında olsunlar'' dedi. Otelin bir başka misafiri Aşkın Aydın da, uzun yıllardır sokaklarda yaşadığını, madde bağımlısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''2004 yılında kışın ısınabilmek için ateş yakmıştım. Ateş üzerime sıçradı ayaklarım yandı. O acıyla bayılmışım karın ortasında. 3-4 saat öyle kalmışım. Sonra hastanede kendime geldim. Bacaklarım donduğu için kesilmek zorunda kaldı. Bir hafta önce de tekerlekli sandalyemle yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı. Hastaneden taburcu edilince, valilik bana sahip çıktı. Soğukta kalmaktan kurtuldum. Çok memnunum.''