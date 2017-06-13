Evsiz sanığa ev hapsi kararı!

31 yaşındaki Barış Alkan, 14 Nisan'da Kadıköy Söğütlüçeşme'de uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddederek, evi olmayan Alkan için 'konutu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Tedbiri uygulanmasına' karar verdi. Bu kararın hukuk dilindeki karşılığı ev hapsi...

Mahkeme tutanaklarına ev adresi olarak geçen, bir futbol sahasının yarı büyüklüğündeki açık alandan dışarıya adım atamıyor. Mahkeme kararının denetleyen polis, Barış Alkan'ın bu alandan dışarı bir adım atmasına izin vermiyor.

"Evim olmadığı halde yine ev hapsindeyim"

Kendisi gibi madde bağımlısı olan kişilerle birlikte sokakta yatan Barış Alkan'ın Sögütlüçeşme Metrobüs istasyonu ve çevresine çıkması yasak. Bölgede görev yapan polisler Alkan'ın bulunduğu yerden çıkmasına izin vermiyor. Bulunduğu bölgeden dışarı adım atamadığını söyleyen Barış Alkan, "Polisler gördükleri her yerde engelliyor. Dışarı çıkarsam 'suç' diyorlar. Evim olmadığı halde yine ev hapsindeyim " dedi.

Avukatı: Daha önce karşılaşılan bir durum değil

Baro tarafından Barış Alkan'ı savunması için görevlendirilen Avukat Oktay Özer karara şaşırdı. Ev hapsi kararına itiraz eden Özer, "Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil. İtirazlarımı hem sözlü, hem de sonradan yazılı bildirmeme rağmen, taleplerimiz reddedildi. Kişi dışarıda yatıyor. Herhangi bir konutu yok. Ama bu kişi hakkında bir ev hapsi kararı var. Bu nasıl uygulanacak " diye sordu.

Metrobüs Durakları arkasında bulunan metal levhalarla çevrili boş alanda yaşıyor

Barış Alkan, mahkeme kararında adres bilgisi olarak yer alan Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları arkasında bulunan metal levhalarla çevrili boş alanda cezasını çekmeye başladı. Telefonu el konulan Barış Alkan'a ulaşabilmenin tek yolu Sögütlüçeşme civarında onu tanıyan birilerine rastlayıp nerede olduğunu sormak. Çevrede dolaşması yasak olan Barış'a kısa bir soruşturmanın ardından ulaşmak mümkün.

Akın Çeliktaş (DHA)