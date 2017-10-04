Evsiz adam, doğum gününde sıcak bir yerde uyanabilmek için hapse girmek istedi

Çeviri - Gonca Tokyol

İngiltere'de aylardır sokakta yaşayan bir adam, doğum gününün sabahında sıcak bir yerde uyanabilmek için hâkimden kendisini hapse yollamasını istedi.

23 yaşındaki Bradley Grimes’a, dükkânların önlerinde yattığı için ‘antisosyal davranışlar yasaları’ (ASBOs) kapsamında 4 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Evening Gazette’nin haberine göre en az 6 aydır Middlesborough sokaklarında yaşayan Grimes, hakimden cezasının ertelenmemesini talep etti.

Mahkemede konuşan bir sosyal hizmetler çalışanı, “Bradley’nin durumu çok üzücü ama bunun kolay bir çözümü yok. En azından hapishaneye girerse doğum gününde sıcak bir yerde uyanacak ve karnı doyacak” dedi.

"Ertelenmiş cezasının onanmasını istedi"

Teesside Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Grimes’ın beyninde de tümör olduğu belirtildi.

Mahkeme salonuna, cezaevine gönderileceğini düşünerek 3 torba kıyafetiyle birlikte gelen Grimes’ın avukatı Aisha Wadoodi, “Şu anda evi yok ve benden ertelenmiş cezasının onanmasını istedi. Bunu istemesinin tek sebebi, kendisini evinin olmadığı imkânsız bir durumun içinde bulması” diye konuştu.

Kararın açıklanmasını 9 Ekim’e bırakan yargıç Simon Bourne-Arton QC, Grimes’ın bu zamana kadar gözaltında kalmasına karar verdi. Genç adam, bu sayede doğum gününü kapalı bir yerde geçirebilecek.