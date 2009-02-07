Evrim teorisine en az Türkler inanıyor

Economist dergisine göre, dünyada evrim teorisine inananların oranı giderek azalıyor. Türklerin ise sadece yüzde 26’sı teoriye inanıyor.



Tarihin en çok tartışılan konularından biri olan evrim teorisine inananların oranında azalma olurken, bu alanda Türkiye başı çekiyor.



Economist dergisinin haberine göre, Gallup’un araştırması Türkiye’de evrim teorisinin gerçekliğine inananların oranı yüzde 26. Yüzde 52 evrim teorisi için “kesinlikle yanlış” derken, kararsızların oranı ise yüzde 22.



Türkiye'den sonra ABD geliyor



Türkiye’nin ardından evrim teorisine en fazla şüpheyle bakan ülke ABD. Amerikalıların sadece yüzde 38’i Darwin’e inanıyor. Yüzde 42 evrim teorisinin yanlış olduğunu düşünürken, yüzde 20 kararsız kaldı.



Ancak Avrupa ülkelerinde tablo tamamen tersine dönüyor. Evrim teorisinin en fazla yandaş bulduğu ülke İzlanda. İzlandalıların yüzde 80’i teoriye inanıyor. Karşı çıkanlar ve kararsızlar ise yüzde 10’ar olarak bölünüyor. İzlanda’yı yüzde 79’la Danimarka ve İsveç takip ediyor.