Evrim' filtreye takıldı, 'yaratılış' serbest

T24 - "Güvenli İnternet" olarak adlandırılan filtre sistemi altındaki Çocuk Profilinde Evrim Teorisi'ni anlatan siteler engellenirken, karşıt görüştekilere rahatça girilebiliyor.
"Güvenli İnternet" kapsamında Darwin'in Evrim Teorisi de sansüre takıldı. Evrim Teorisi'ni anlatan siteye Çocuk Profili altında yasak gelirken, bu teoriye karşı olan siteye ise erişim sağlanabiliyor.
"Güvenli İnternet" döneminin başlamasıyla birlikte kullanıcılar artık Aile veya Çocuk Profili arasında seçim yapabiliyor ve filtreye kendi isteğiyle tabi tutulabiliyor.
Ancak bu profillerin devreye girmesiyle birlikte hangi web sitelerinin hangi kriterlerle ve kim tarafından bu profillerde yasaklandığıyla ilgili net bir bilgi hala yok. Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu'nun kararıyla belirlenen yasaklı siteler http://www.guvenlinet.org
adresinden de kontrol edilebiliyor. Kullanıcıların oyları da sitelerin yasaklanmasında etkili oluyor.
Hürriyet'in haberine göre akademisyen ve aynı zamanda blogger olan A. Murat Eren ise, Twitter hesabında ilginç bir yasağı takipçileriyle paylaştı. Evrim Teorisi'ini ziyaretçileriyle paylaşan "evrimianlamak.org" sitesi Çocuk Profili altında yasaklı görünürken, bu teoriye karşı duran "evrimaldatmacasi.com" ise filtereye takılmış değil ve bu profil altında görüntülenebiliyor.