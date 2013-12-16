Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu'nun dördüncüsü yapılıyor

Işıl Öz

Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumları’nın dördüncüsü 21-22 Aralık’ta, Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Evrim kuramının bilimsel, toplumsal ve kültürel yanlarıyla, toplamda altı oturum başlığında ele alınacağı sempozyumun programında, evrimsel biyoloji alanının köklü isimlerinden Aykut Kence, Evrimsel Biyolog Ergi Deniz Özsoy, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu gibi çok sayıda aydın ve akademisyenin sunuşları bulunuyor.

Sempozyumda, içinde bulunduğumuz yılın, evrim kuramının temellerini Charles Darwin ile birlikte atan Alfred Russell Wallace’ın 100. ölüm yıl dönümü sebebiyle “Wallace Yılı” oluşu da unutulmamış. Wallace’ın yaşamına dair yaptığı çalışmalarla tanınan, Harvard Üniversitesi’nden evrimsel biyolog ve bilim tarihçisi Andrew Berry de bu bağlamda bir sunuş gerçekleştirecek.

Çağrı metninde Türkiye’de toplum, bilim ve bilimsel düşüncenin, toplumsal algıdaki yerinin sürekli saldırıya maruz kaldığını belirten ÜKD, evrimsel teorinin açıklayıcı gücünü ve bilimsel düşünceyi kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

İki yıl önce evrimsel biyolog Prof. Richard Dawkins’i video-konferans ile ağırlayan sempozyuma katılımın son derece yüksek olduğunu ve evrimin kuramıyla ilgili derinlere değinen tartışmalar yaşandığını duymuştuk. Geçen yıllarda sempozyumlar arası birçok etkinliğe imza atan kurul, geçtiğimiz iki yılda Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir dizi “Evrimi Savunuyoruz” paneli ve çocuklara yönelik evrim atölyeleri de düzenledi. Bu süreçte evrim kitaplığı kuruldu, fosil sergisi gezme kılavuzu hazırlandı. Ayrıca 3. sempozyumdaki bildiriler "Evrim Sürüyor" başlıklı bir kitapta toplandı.

Düzenleme kurulundan aldığımız bilgiye göre, sempozyuma bu yıl da yüksek katılım bekleniyor ve oturumların yanı sıra evrimsel mekanizmaları daha iyi kavratmaya yönelik çeşitli etkinliklerden oluşan bir evrim şenliği etkinliği de gerçekleşecek.

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