Evrim Ağacı, müfredattan kaldırılan 'evrim' için videolu dersler hazırladı
Videoda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni müfredattan kaldırılan evrim konusunu dışarıdan tamamlamak isteyenler için temel konulara yer veriliyor
29 Temmuz 2017 01:28
Evrim Ağacı internet sitesi, YouTube kanalı üzerinden liseler için “Evrime Giriş ve Temel Tanımlar” video serilerine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni müfredattan kaldırılan evrim konusu dışarıdan tamamlamak isteyenler için temel konulara yer veriliyor.
Evrimin ışığında
16 dakikadan oluşan video için evrim ağacının youtube açıklaması şöyle:
“Bu serimizde, lise müfredatından kaldırılan evrim konusunu, eğitim ve öğretim müfredatının aslen ele alması gereken şekilde ve hatta ötesinde bir şekilde anlatacağız. Bu dersleri gerek görsel, gerekse işitsel olarak takip edebilir ve biyoloji derslerinde öğrendiklerinizi, biyolojik bilimlerin tamamının omurgası olan evrimin ışığında anlamlandırabilirsiniz.”