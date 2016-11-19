Evrensel'in avukatı: Muhabirimiz, ajanlık teklifini reddettiği için tutuklandı!

Evrensel gazetesinin avukatı Tugay Bek, Mersin'de haber takibi sırasında gözaltına alınıp örgüt üyeliği ve propagandası suçlamasıyla tutuklanan muhabirleri Cemil Uğur'un, iki sivil giyimli kişinin "ajanlık teklifini reddettiği için tutuklandığını" öne sürdü. Bek, “Belki Cemil bu teklifi kabul etse, istedikleri bilgileri verse bugün tutuklanmayacaktı” dedi.

Evrensel'de bugün (19 Kasım 2016) yayımlanan haber şöyle:

Mersin’de haber takibi sırasında gözaltına alınıp, örgüt üyeliği ve propagandası suçlaması ile tutuklanan, ardından da Hatay T Tipi Cezaevine sürgün edilen Mersin Muhabirimiz Cemil Uğur’u Avukatı Tugay Bek ziyaret etti. 10 kişilik bir koğuşta kalan Uğur’un moralinin iyi olduğunu ve arkadaşlarına selam söylediğini ifade eden Bek, Uğur’a tutuklanmadan önce ajanlık dayatıldığını öğrendiklerini belirterek tutuklanmasının siyasi bir karar ve polis komplosu olduğunu dile getirdi.

Tutuklama kararı siyasi ve polis komplosu

Uğur tutuklanmadan önce adliyedeyken sivil giyimli iki kişinin yanına gelerek, dışarıdan çekilmiş fotoğrafını gösterdiğini ve iki ev hakkında bilgi istediğini aktaran Bek, Uğur’un da evleri bilmediğini söylediğini ifade etti. Uğur’a ajanlık dayatıldığını ifade eden Bek, “Belki Cemil bu teklifi kabul etse, istedikleri bilgileri verse bugün tutuklanmayacaktı” dedi. Tutuklanmanın tamamıyla bir siyasi bir karar ve polis komplosu olduğunu söyleyen Bek, “Bu gün Fethullahçı polislerin komplolarını, çetevari hukuksuz uygulamalarını dile dolayanlar bu günün hukuksuzluklarına karşı üç maymunu oynuyor” dedi.

Cezaevlerinde hak ihlalleri arttı

Uğur’un şimdiye kadar gönderilen mektupların hiçbirinin kendisine ulaşmadığını söylediğini aktaran Bek, cezaevine herhangi bir kitabın da giremediğini dile getirdi. Her hafta dilekçe verilmesine rağmen herhangi bir gazetenin koğuşa getirilmediğini ifade eden Bek, koğuşa televizyonun kısa bir süre önce getirilebildiğini söyledi. Cezaevindeki hak ihlallerinin dışarısı ile paralel şekilde arttığını ifade eden Bek, 15 Temmuz sonrası cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin pek çok hakkının gasbedildiğini belirterek “Kitap, gazete vermemek baskının boyutunun açık göstergesi” dedi.