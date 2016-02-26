Evrensel ve DİHA'nın da aralarında olduğu 120 Twitter hesabına erişim engeli!

Diyarbakır 1'inci Sulh ve Ceza Hakimliği, Evrensel gazetesi ve Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) da aralarında bulunduğu 120 Twitter hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.

Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 28/01/2016 tarih ve 2016/235 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine TCK'nın 300, 301, 313 maddeleri ile 3713 sayılı kanunun 7/2 maddelerine temas eden paylaşımların yapıldığı söz konusu hesap sahipleri ile paylaşımları yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığımızca yürütülen 2016/302 soruşturma dosyasının derdest olduğu bu aşamada ilgili hesapların halen aktif halde bulundukları ve paylaşımların devam ettiği, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan söz konusu paylaşımların kamu güvenliği açısından arzettiği tehlike nazara alınarak yazımız ekinde gönderilen 120 adet Twitter hesabının 5156 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca ilgili hesaplara/internet sayfalarına erişimin engellenmesi kamu adına talep olunmaktadır."

​Kararda, yapılan inceleme sonucunda aralarında Evrensel, DİHA, ANF, BestaNuce, Özgür Gündem, WelatNews'in de yer aldığı 120 Twitter hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

Twitter tarafından Evrensel'e gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Sayın Twitter Kullanıcısı:

@evrenselgzt Twitter hesabınızla ilgili Twitter'a Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca gönderilen (ekteki) içerik kaldırma talebi hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu e-posta mesajını gönderiyoruz. Bunu takiben Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararını mahkemeye sunması ve 48 saat içerisinde mahkeme kararı alması gerekmektedir. Twitter hesabınızla ilgili mahkeme kararı (ekli) tarafımıza iletilmiştir. Twitter, hesabınızla ile ilgili şu an için herhangi bir işlem yapmamıştır. Kullanıcıların seslerini duyurabilme hakkına saygı göstermek ve bu hakkı savunmak değer verdiğimiz ana ilkelerimizden biridir. Bu nedenle karara karşı uygun hukuksal dayanaklarımızı değerlendirip itiraz edebiliriz. Mahkeme kararına Türk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeyi düşünüyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede bize haber veriniz."