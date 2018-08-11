Evrensel muhabiri Kemal Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Yaklaşık bir yıldır örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunan Evrensel gazetesi Dersim muhabiri Kemal Özer’in ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Özer’in tutukluluğuna devam kararı verdi.

Evrensel'in haberine göre, 4 Eylül 2017’den bu yana ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklu bulunan muhabir Kemal Özer’in ikinci duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Emek Partisi Dersim il yöneticilerinin yanı sıra Özer’in yakınları da katıldı.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek tahliye talebini reddetti

Kimlik beyanlarından sonra avukatlar savunma yaptı. Avukatlar, Özer’in üzerine istinat edilen suçların gerçekleşmediğini ifade ederek tahliyesini talep etti. Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti avukatların talebini reddeddi. Mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesi sebeplerinin bulunmasını gerekçe göstererek tutuklu kaldığı sürenin adli kontrol tedbiri için bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

Özer’in tutukluğuna devam kararı veren mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Ekim 2018’e erteledi.

Ne olmuştu?

Özer, Eylül 2017’de Tunceli’deki kontrol noktasında durdurulduktan sonra gözaltına alınmış, 11 günlük gözaltı sürersinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özer, çektiği doğa fotoğraflarıyla da tanınıyordu.