Evrensel muhabiri Cemil Uğur tutuklandı!

Gözaltına alınıp 16 gün sonra adli kontrol şartıyla bırakılan Evrensel muhabiri Cemil Uğur, il dışına gitmek için izin almaya gittiği karakoldan adliyeye götürülerek tutuklandı.

Bianet’te yer alan açıklamaya göre, Evrensel Mersin muhabirleri Halil İbrahim Polat ve Cemil Uğur, 23 Ağustos’ta Mersin’de “Özgürlük Nöbeti” eyleminde haber takibi yaparken gözaltına alınmış, 16 gün sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol nedeniyle, il çıkma izni almak için karakola giden Uğur, hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi. Dün Mersin Adliyesi’ne getirilen Uğur, akşam saat 20.55’de tutuklandı.

Evrensel’den açıklama

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, muhabirleri Uğur’un tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, dosyada gizlilik kararı olduğunu, avukatların bugün tutuklama kararına itiraz edeceğini söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hoşlarına gitmeyen bir haberi izlediği için arkadaşımız hakkında suç icat ederek tutuklanmasını sağlayanlar şunu bilsin ki Evrensel, muhabiri, yazarı yargılanıp tutuklanınca ağırdan alacak bir gazete değildir, hiç de olmadı.

“Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve arkadaşımızı oradan çok geçmeden çıkaracağız. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü kazanacak!”