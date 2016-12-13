Evrensel Muhabiri Cemil Uğur tahliye edildi

Mersin'de haber izlediği sırada gözaltına alınıp tutuklanan Cemil Uğur, görülen duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Halil İbrahim Polat'ın da adli kontrol şartı kaldırıldı.

Evrensel‘de yer alan habere göre, savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Uğur, basın açıklamasını haber yapmak üzere eyleme gittiğini söyledi.

"Haber yapmaya gittim"

Uğur, “Gözaltına alındığımızda elimizde kameralarımız vardı. Haber yapmaya gittim, polisin dağılma anonsu bizi bağlayıcı değil, bizim haber yapmamız lazım. Saldırının ardından gazdan etkilendiğimiz için yüzümüzü yıkamaya kahveye gittik ve orada gözaltına alındık” dedi

"Mesleğimi icra etmek için orada bulunuyordum"

Uğur’un ardından Halil İbrahim Polat’ın savunmasına geçildi. Polat da, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Mesleğimi icra etmek için orada bulunuyordum” diye savunma yaptı.

Savunmaların ardından savcı mütalasında tutuklu yargılanan Cemil Uğur’un adli kontrol uygulamasıyla tahliyesini istedi.

"Gazetecilik faaliyeti"

Daha sonra konuşan muhabirlerimizin avukatı Sevil Aracı, “Gazetecilik faaliyetleri dışında olay yerinde herhangi bir şey yaptıklarına dair delil yok. Müvekkillerimizin el koyulan kamera ve fotoğraf makinalarında gazetecilik yaptıkları görülecektir. Ayrıca polis kamerasında da benzer bir sonuca ulaşılabilir. Mahkeme heyeti bu görüntüleri talep etmelidir. Terör örgütü üyeliği ve propaganda yönündeki suçlamalara dönük herhangi bir delil yoktur” dedi. Aracı, Cemil Uğur’un tahliyesini talep ederek, Halil İbrahim Polat’ın adli kontrol uygulamasının da kaldırılmasını istedi.

Bir sonraki duruşma 2 Mart 2017’ye ertelendi.