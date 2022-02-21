Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Polat: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Elçi cinayetine dair bildiği ne varsa neden gelip duruşmada anlatmıyor?

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasına ilişkin olarak, "Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Elçi cinayetine dair bildiği ne varsa neden gelip duruşmada anlatmıyor?" diye sordu.

Polat yazısında, "Katledilen Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davası ile ilgili olarak, eşi Türkan Elçi, avukatları ve Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Anlattıkları, kamu görevlilerinin sorumluluğu olan cinayetlerde resmi refleksin tipik örnekleriyle doluydu. Metin Göktepe davasında da, mülkiye müfettişleri, TBMM Metin Göktepe Komisyonuna yaptıkları açıklamalarda, bütün ısrarlarına rağmen dönemin İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan’ın, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ile Yardımcısı Kemal Bayrak hakkında soruşturma taleplerini reddettiğini anlatmıştı. Polis Müfettişi Yaşar Gökışık’ın Meclis tutanaklarındaki şu ifadeleri de oldukça çarpıcı ve önemliydi: 'Zaten, Orhan Taşanlar, bu Metin Göktepe olayını kendi başına araştırmak istedi. O günlerde düşündük, acaba bize gözdağı mı vermek istiyor, kendiliğinden bir iş mi yapacak diye.' Hrant Dink davasında benzer yöntemlerin işlediği biliniyor." değerlendirmesini yaptı.

Polat şunları kaydetti:

"Peki, devletin genlerine işlemiş bu kriminal karartma ve maniple etme mühendisliği karşısında Elçi cinayetinde nasıl yol alınacak? Bu açıdan davanın ısrarlı takibi hayati önemde.Elçi ailesinin avukatlarının yinelediği bir çağrı ile bağlayalım. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Elçi cinayetine dair bildiği ne varsa neden gelip duruşmada anlatmıyor?"