Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Polis artık bu tür yüklerden tamamen kurtulmak istiyor

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla, polisleri kaydeden kişiler hakkında adli işlem yapılmasına ilişkin yayımlanan genelgeyi değerlendirdiği yazısında, "Yani anlıyoruz ki, polis artık bu tür yüklerden tamamen kurtulmak istiyor.

1 Mayıs kutlamalarında polisin bu genelgeyi nasıl şevkle kullandıklarını gördük. İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarında polis şiddetini görüntülemek isteyen Gazeteci Sultan Eylem Keleş, “Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz” demesine rağmen, “genelge talimatı” var diyen polislerce engellendi." ifadelerini kullandı.

Sadece gazetecilerin değil, yurttaşların da tanık olduğu hukuksuzlukları belgelemesinin demokratik bilincin gereği olduğuna işaret eden Fatih Polat, "ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de Polis Memuru Derek Chauvin’ın siyah Amerikalı George Floyd’u boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakıp ölümüne neden olması, görgü tanıklarının çektiği görüntülerle dünya gündemine oturdu. Amerika’dan başlayarak dünyaya yayılan kitlesel eylemler gerçekleşti. O görüntüler olmasaydı o polis ceza almamış olacaktı.

Aynı şekilde Fransa’da benzer bir güvenlik yasası, uzun süre devam eden protestoların ardından geri çekildi. Bizde de geri çekilecek. Bu ülke kimsenin ‘mahrem alanı’ değil." diye yazdı.

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