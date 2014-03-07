Evrensel gazetesi editörüne saldırı

Evrensel Gazetesi İnternet sitesi editörü Mithat Fabian Sözmen dün gece evinin önünde yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Maruz kaldığı saldırı sonucu kafasına 10, sol koluna da bir dikiş atıldı.

Olay dün gece 01.00 sıralarında gerçekleşti. Evrensel'in haberine göre Mithat Fabian Sözmen, gazetenin Kocamustafapaşa'da bulunan merkez binasındaki gece mesaisini tamamladıktan Samatya'daki evine gitti. Sözmen, evinin bulunduğu apartmana yaklaşıp anahtarını çıkardığı anda uzun boylu ve maskeli olan bu kişinin saldırısına uğradı. Sözmen, saldırganın demir çubuk kullandığını tahmin ettiğini belirtti. Saldırgan olaydan hemen sonra kaçarak uzaklaştı.

Mithat Fabian Sözmen'in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kafasına on, sol koluna da bir dikiş atıldı. Geceyi hastanede geçiren Sözmen'in sağlık durumu iyi.

Polat: Saldırının takipçisi olacağız

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Arkadaşımız Sözmen'e yönelik bu saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir gasp girişiminde bulunmaması ve yüzünü maskeyle gizleyerek saldırıyı gerçekleştirmesi, bunun planlı ve organize bir saldırı olduğunu düşündürmektedir. Saldırgan olay anında herhangi bir sözlü ifade de bulunmamıştır" dedi.

Polat şunları ifade etti: " Türkiye 'de bugüne kadar gazetecilerin ne gibi saldırılarla karşı karşıya kaldıkları biliniyor. Gazeteci cinayetlerinde bir rekora sahip olan Türkiye, aynı zamanda gazetecilerin görevi başındayken çok sık saldırıya uğradıkları bir ülkedir. 50'yi aşkın gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye, Başbakanının gazetecileri "Batsın sizin gazeteciliğiniz" diye hedef aldığı, beğenmediği yayınlarla ilgili olarak medya yöneticilerini telefon ile arayarak "Gereğinin yapılmasını" istediği bir ülkedir.



Can güvenliği tehdit altında olarak görev yapan gazeteciler, Başbakan'ın ve Hükümetin tutumuyla da doğrudan hedef haline getirilmişlerdir.

Ancak bu saldırıların, mücadeleci gazetecilik mirasının sürdürücüsü olan bizleri yıldıramayacağı bilinmelidir."

Geçen hafta da 2 gazeteci saldırıya uğramıştı

Geçtiğimiz hafta Çarşamba gecesi de Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri ve İMC televizyonu sunucusu Mustafa Kuleli ile gazeteci Hasan Cömert'in Kurtuluş Caddesi'nde evlerine giderken benzer bir saldırıya uğramaları, "Gazetecileri hedef alan planlı ve zincirleme saldırılarla mı karşı karşıyayız?" sorusunu akıllara getirmektedir. O saldırı sonrasında da Mustafa Kuleli'nin kafasına 5 dikiş atılmıştı.

TGC: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazetecilere yönelik saldırıların son günlerde arttığına dikkat çekti. TGC tarafından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Evrensel Gazetesi yazarı ve internet sitesi editörü Mithat Fabian Sözmen, evine girerken yüzü maskeli bir saldırganın demir çubukla saldırısına maruz kalmıştır. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bu tür saldırıyı düzenleyenlerin bir an önce ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasının istendiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Meslektaşımız Evrensel Gazetesi yazarı ve internet sitesi editörü Mithat Fabian Sözmen bugün 01.00 sıralarında evine girerken yüzü maskeli bir saldırganın demir çubukla saldırısına maruz kalmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan arkadaşımızın başına 10, sol koluna da bir dikiş atılmıştır.

Geceyi hastanede geçiren meslektaşımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Geçen hafta TGS Genel Sekreteri ve İMC televizyonu sunucusu Mustafa Kuleli de evine giderken benzer bir saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

Bu olaylarda gazetecileri hedef gösteren siyasetçilerin de bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için uğraş veren gazetecilere yönelik bu tür saldırılar meslektaşlarımızı elbette yıldıramayacaktır. Ama kolluk güçlerinin de gazetecileri korumada ve saldırganları bulmakta daha titiz davranmasını beklemek hakkımızdır.

Meslektaşımız Sözmen’e geçmiş olsun diyor, Emniyet Müdürlüğü’nden ve İçişleri Bakanlığı’ndan olayların sorumlularını en kısa sürede bulmalarını talep ediyoruz.