Evrensel davayı kazandı, reklam kurulu mahkemenin işaret ettiği başka maddeden ceza verdi

Evrensel Gazetesi'ne TELE1’de yayınlanan reklamında sarı kırmızı ve yeşil renkler bulunan şal nedeniyle açılan davada verilen cezanın mahkemeden dönmesinin ardından Ticaret Bakanlığı bu kez de mahkemenin işaret ettiği kanun maddesi üzerinden 21 bin lira ceza verdi. Gazetenin avukatı Devrim Avcı “Benzer gerekçelerle aynı ceza verildi, itiraz edeceğiz” dedi.

Evrensel'in haberine göre Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, TELE1’de yayımlanan reklam nedeniyle Evrensel'e 20 bin 953 TL iradi para cezası vermişti. Reklam filminde Newroz mitinginde sarı kırmızı ve yeşil renkler bulunan bir şalı taşıyan çocuk fotoğrafının yer alması cezanın gerekçesi yapıldı; reklam filminin 6502 sayılı Kanun’un 61. maddesini ihlal ettiği öne sürülmüştü. Bakanlığın 2020 yılında “Zamlar karşısında açlıkla sınanan, insanca yaşamak isteyen milyonların sesi! ibareli reklamda; bir kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını tuttuğu görsellere yer verildiği” iddiasıyla verdiği cezaya Evrensel'in itiraz etmesinin ardından konu yargıya taşındı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi "Davacı hakkında 6502 Sayılı Kanun'un 61. maddesine aykırılık nedeniyle anılan Kanun'un 77/12. Maddesi belirtilerek yaptırım uygulanması gerekirken (...) Kanunun 77. maddesinin 13. fıkrası belirtilerek yaptırım uygulandığı” sonucuna vardı. Evrensel’in bu karara göre davayı kazanmasının ardından bakanlığın reklam kurulu, 12 Nisan 2022 tarihinde toplanarak yeniden karar aldı. Bakanlık mahkemede işaret edildiği gibi Kanun’un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 20 bin 953 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verdi. Kararda Newroz’da yeşil, sarı ve kırmızı renkli bir şalın bulunmasını “Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar” olarak nitelendirildi.

Karara ilişkin açıklama yapan gazetenin avukatı Devrim Avcı, ceza yapılan itirazın ardından davayı kazandıklarını, ancak mahkemenin kararı usülden kurarak başka bir maddeden ceza verilebileceğine işaret ettiğini söyledi. Reklam Kurulunun da mahkemenin gösterdiği yönteme göre hareket ettiğini belirten Avcı, benzer gerekçelerle aynı cezanın verildiğini söyledi. Avcı buna yönelik de yasal yollara başvuracaklarını dile getirdi