Evrensel başyazarı: TÜSİAD "at değiştirmeye" hazırlandığını gösterdi

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, TÜSİAD Yüksek İstişare toplantısında, YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, Merkez Bankası bağımsızlığı ve laiklik vurgusu yaptıklarını belirterek, "TÜSİAD, bu son YİK toplantısında; tek adam yönetimi olan Erdoğan AKP iktidarının artık sonuna geldiğini ve bu iktidara karşı bir seçeneğin oluştuğunu dikkate alarak, “At değiştirmeye” hazırlandığını göstermiştir." diye yazdı.

TÜSİAD'ın 1979'da Ecevit hükümetini devirmek için kampanya düzenlediğini savunan Çaralan, "AKP’nin artık TÜSİAD ve emperyalistler adına Türkiye’yi yönetmek için ihtiyaçları olan halk desteğini yitirmiş, dolayısıyla “kullanışlı bir güç” olmaktan çıkmış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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