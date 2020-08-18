Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Trump'ın Erdoğan'a 'aptallık etme' diyen mektubu Biden gibilere cesaret vermektedir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, ABD başkan adayı Joe Biden'ın 7 ay önce yaptığı "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle mağlup edin" açıklamasına ilişkin olarak, "Obama’nın Erdoğan’la “labutlu telefon görüşmesi”, Trump’ın Erdoğan’a “Aptallık etme” diyen mektubu ya da “Ekonominizi mahvederim” diye tweetler atması karşısında muktedir tek adam yönetiminin “gıkı”nın çıkmaması gibi tutumlar, Biden gibilere cesaret vermektedir." diye yazdı.

İhsan Çaralan, Biden'ın söz konusu açıklamasının kendi partisinin içine yönelik olduğuna işaret ederek, "Son aylardaki gelişmeler dikkate alındığında, bir kara propaganda gücü haline getirdikleri medyanın da artık bu alanda etkisini yitirdiği açıkça görülmektedir. Ama tek adam yönetiminin elinden başka bir şey de gelmemektedir. Bu yüzden Biden röportajı gibi kendisi için skandala dönüşebilecek bir vakayı bile gündeme getirmekten geri duramamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

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