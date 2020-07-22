Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Sosyal medya düzenlemesinin asıl amacı gerçeklerin sosyal medya üstünden yayılmasını önlemek

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz tarihinde yaptığı çağrının ardından, AKP'nin Meclis'e sunduğu sosyal medya düzenlemesinin asıl amacının gerçeklerin sosyal medya üstünden yayılmasını önlemek amaçlı olduğunu belirterek, "AKP-MHP ittifakının motive ettiği iktidar bugün, her tür muhalefet odağının ezildiği, tek parti tek adam yönetiminin kontrol altına almadığı hiçbir kurum ve güç odağının kalmadığı bir Türkiye istemektedir." diye yazdı.

İhsan Çaralan, sosyal medyanın iktidar için kontrol altına alınması gereken bir alan olduğuna işaret ederek, "Barolar ve odaların “arka bahçe” yapılması, muhalif belediyelerin kayyumlarla çalıştırılmaması, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılmak istenen değişiklikler; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi girişimi, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarıp camiye dönüştürülmesi girişimleri ve düzenlemeleri kategorisinden bir düzenlemedir.

AKP‘nin taktiği kendi dışındaki bütün güç odaklarını ezmek, tasfiye etmek; bu amaçla her tür güç odağını “ele geçirmek”, olmazsa “kontrol altına almak”, o da olmadı “kapatmak” şeklindedir!" ifadelerini kullandı.

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