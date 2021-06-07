Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Peker, 9. videosunu yayımladı, "ya benimle uzlaşın ya da ifşalara devam" diyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 9. videoda, AKP MYK üyesi Metin Külünk'e 1.5 milyon dolar para verdiğini açıkladığını belirterek, "İktidarın önemli bir siması olan Metin Külünk’e önce İçişleri Bakanının adını vermese de herkesin aklına Külünk’ü getirecek kadar güçlü bir işaret vermesi, şimdi de Külünk’e para veren Peker’in; “Ben verdim ama öyle değil de böyle ‘yardım” için verdim” demesi karşısında savcılar, bugüne kadar yaptıkları gibi üç maymunu oynamayı sürdürecekler mi, bunu da önümüzdeki günlerde daha açıkça göreceğiz." diye yazdı.

Sedat Peker'in iddialarını ve ifşalarını sürdüreceğine işaret eden Çaralan, "Cumartesi günü attığı tweette Peker, SADAT’ın Suriye’de el Nusra’ya silah göndermesini yeniden gündeme getirirken, kendisine Erdoğan ailesinin damadı olan İş İnsanı Serdar Ekşi’yi tanık göstermesi, onunla yaptığı görüşmenin kaydını yayımlaması Peker’in Erdoğan’la ilişkilerini açıklayacağını söylediği videosunu yayımlamadan önce Saray’ı kuşatacak adımlar atmaya devam edeceğini göstermektedir.

Erdoğan’ın öğüdü doğrultusunda, iktidardan bir hamle gelmese de Peker’in, bir uzlaşmaya varılması için iddia ve ifşalarını sürdüreceği de anlaşılmaktadır. Peker’in cumartesi günü attığı tweet ve 9. videosundaki iddialar bunu işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

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