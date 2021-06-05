Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Kutlu Adalı cinayeti dosyasının yeniden açılması, duvardaki tuğlanın çekilmesini önlemek için mi?

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili KKTC'de başlatılan soruşturmanın ardından Anadolu Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığını belirterek, "Buradaki can alıcı soru; “Kutlu Adalı cinayeti dosyasının yeniden açılmasının nedeni, Adalı cinayetinde kanıtların gösterdiği yolda sonuna kadar gidilerek cinayetin tetikçilerinden azmettiricilerine, koruyup kollayıcılarına kadar mümkün tüm sorumluların açığa çıkarılması mıdır, yoksa davayı kontrollü bir mecraya çekerek duvardaki tuğlanın çekilmesini önlemek midir?” sorusudur." diye yazdı.

KKTC'deki davanın kontrolden çıkarak, duvardan tuğlayı çekmese de yerinden fazlaca oynatabileceği ihtimalinden çekinildiği için Adalı cinayeti dosyasının yeniden açılmak istendiğine işaret eden Çaralan, "Yargının tek adam yönetimine bağlandığı bir dönemde bu sorunun “Bütün sorumluların ortaya çıkarılarak cezalandırılması” olabilmesinin tek gerçekçi yanıt vardır. Ki o da bu davayı (Eğer dava açılabilirse) bağımsız yargı mücadelesinin, dolayısıyla demokratik Türkiye mücadelesinin bir dayanağı olarak ele alan bir mücadele çizgisine girmektir." ifadelerini kullandı.

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