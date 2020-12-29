Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Dernek ve vakıfları zapturapt altına alma yasası!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"nin dernekler yasasında değişiklik yapılarak, derneklerin ve vakıfların çalışamaz hale getirilmesi amacıyla çıkarıldığını belirterek, "Sanki kitle imha silahlarının finansmanını ve yaygınlaşmasını devletler, uluslararası silah tekelleri ve onların legal ve illegal organizasyonları değil de vatandaşın çeşitli taleplerini ifade etmek için kurduğu dernekler, vakıflar yapıyormuş gibi!" diye yazdı.

AKP ve MHP'nin dernekleri ve vakıfların faaliyetlerini tam denetime almayı amaçladığına işaret eden İhsan Çaralan, "Tek adam yönetiminin, son yıllarda kendisine tam biat etmeyen her odağı susturmayı, sindirmeyi amaçlayan iktidarda kalma stratejisi dikkate alındığında, “Kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesi”nin bir bahane olarak kullanıldığı da tartışmasızdır. Burada asıl amacın, iktidarın faaliyetlerinden rahatsız olduğu dernekler, vakıflar ve diğer türden örgütlerin faaliyetlerinin (Yönetimlerine kayyum atayarak, mali bakımdan kuşatarak, ya da tümden kapatarak) zapturapt altına almak olduğunu söylemek için çok fazla kanıt vardır.

Çünkü tek adam yönetimi, “Elinde çekiç olan gördüğü her şeyi çivi sanır” sözünde olduğu gibi, kendisine biat etmeyen her odağı susturulması, sindirilmesi gereken bir odak olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

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