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Medya

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bugün 'beceriksizlik' ya da 'yönetememe krizi' gibi görünen her şey, tek adam yönetiminin bir tercihidir

18 Mayıs 2020 07:45

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Erdoğan ve hükûmetinin sadece yürütmeyi değil, yasama ve yargıdaki tüm güçleri elinde topladığını, medyanın yüzde 95'ini havuza aldığını; asker, polis, istihbarat ve üniversitelerin parti örgütüne dönüştürüldüğünü belirterek, "Bugün “beceriksizlik” ya da “Yönetememe krizi” gibi görünen, tek parti tek adam yönetiminin bir tercihidir. Çünkü AKP-Erdoğan iktidarı, amacı; işsizliği, yoksulluğu, özgürlüksüzlüğü umursamadan, ülkenin bütün imkanlarını bir avuç büyük sermayeye açmak, buna gösterilecek tepkileri önlemek üzere yasakları, cezaları, baskının envai türünü devreye sokmak olan bir iktidardır.

Amacı bu olduğu için, virüse karşı mücadelede olduğu gibi, sermaye partisi karakteri öne çıkıp, halka yönelik her hizmet sermayeye hizmete dönüştürüldüğü için bu durum halk indinde “başarısızlık”, “beceriksizlik”, “Yönetememe krizi” olarak tezahür etmektedir. Oysa bu iktidar için başarıdır. Çünkü yapmak istediği budur!" diye yazdı.

İhsan Çaralan, bu gerçeğin halk tarafından öğrenilmesinin engellenmesi için gazetecilerin, muhaliflerin ve siyasi gerçekleri açıklayanların cezaevlerine atıldığına işaret ederek, "Yani bugün sorun, AKP-Erdoğan iktidarının bir “Yönetememe krizi” yaşaması değildir. Tersine Hükümet, en büyük sermaye çevrelerinin en vahşi ve saldırgan kliğinin çıkarlarının ifadesi olan programını hayata geçirmekte, bunun için elinden gelen her gayreti göstermektedir." diye yazdı.

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