Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Barolardaki seçim sisteminin değiştirilmesini amaçlayan AKP, baroları ele geçirmeye çalışıyor

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBT+'lara yönelik sözler sarf ettiği cuma hutbesi ve Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama sonrasında yaşanan tartışmalarla birlikte AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun barolardaki seçim sisteminin değiştirilmesini karar aldıklarını belirterek, "Avukatlık Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle barolardaki seçim sisteminin değiştirilmesini amaçlayan AKP, böylece, baroları ele geçirmeyi hedefliyor. Ama elbette ki AKP ve sözcüleri, “Biz kazanamadığımız için seçim sistemini değiştirmek istiyoruz” demiyor, “Seçim sistemi antidemokratik olduğu için değiştiriyoruz, baroların daha demokratik kurumlar olmasını amaçlıyoruz” diyor." diye yazdı.

İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baroları etkisizleştirme ve ele geçirme amacını 2019-2020 adli yıl açılış töreninde de açıkça ilan ettiğini hatırlattığı yazısında, "AKP MYK’sinde alınan “Avukatlık Kanunu’nun ele alınması” kararının bir ilk adım, bir “Nabız yoklama” girişimi oluğunu gösteriyor. Eğer kamuoyundan gerekli tepki gelmezse, tüm meslek örgütleri, yasalarında gerekli düzenlemeler yapılarak, iktidarın müdahalesine açık hale getirilecektir." ifadelerini kullandı.