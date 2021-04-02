Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bahçeli'nin "Meclis'in kapatılması ertelenemez bir hedef olmalıdır" açıklamasını duyarsak şaşırmamalıyız

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Türkiye'nin yıllara sığmayacak olayları bir güne sığdırdığı zamanlardan geçildiğini belirterek, "Çünkü 31 Mart 2021 günü; Anayasa Mahkemesinin (AYM) Yargıtay Başsavcısının “HDP’nin kapatılması” amacıyla hazırladığı iddianameyi iade ettiği,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sadece HDP’nin değil AYM’nin de acilen ve yeniden açılmayacak biçimde kapatılması gerekir diye AYM’ye karşı savaş açtığı,

Mecliste uzun yıllardır olmadık biçimde, daha önce iki kez AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen ve kamuya alınacak personel için getirilmek istenen “güvenlik soruşturması”yla ilgili teklifin muhalefetin oylarıyla reddedildiği gündür." diye yazdı.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle gönderilen iddianameyi "usul gerekçesiyle" Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesinin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözlerine işaret eden İhsan Çaralan, "Nitekim AKP-MHP ortaklığının, TBMM İçtüzüğü’nü umursamayarak, oylamayı yeniletme konusundaki dayatmaları başarıya ulaşamazsa, gelinen aşamada Bahçeli’nin, “Meclisin de kapatılması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” açıklamasını duyarsak şaşırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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