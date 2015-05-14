Evren'in cenazesini protesto eden Lamia Durak: O gençliğin kanına ekmek doğramış zalimin tekiydi

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesinde helallik istenirken, "Haram olsun" diyerek kızıyla birlikte Evren'i protesto eden Lamia Durak'ın eşi, 12 Eylül döneminde 6 yıl hapis yatıp işkence gören ülkücü Yılma Durak, İHA muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Durak, eşi ve kızının yaptığı protestoyu "şov" olarak nitelendiren Evren’in kızı Şenay Evren Gürvit’le ilgili olarak, “İnsaf ve merhamet etsinler. Tabii ki doğaldır babasını koruyacak ama sessiz kalması lazım. Babasının yaptıklarını sorgulaması lazım. Bizim şova ihtiyacımız mı var?” ifadelerini kullandı.

Kendisinin bir programı olduğu için Evren’in cenazesine katılmadığını söyleyen Durak, "Katılmayı tabii düşündüm. Ama başka bir program olduğu için ben o programa katıldım. Eşim ve kızım da cenaze törenine gittiler. Biz Kenan Evren’in cenazesinde bize tepki göstermeyi nasip etti diye Allah’a şükrediyoruz. Cenazede eşim 'hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Bu yetmez. Biz olsaydık orada daha büyük kargaşa olurdu” dedi.

Türkiye’yi yabancı güçler istila etselerdi, 12 Eylül'de bize yapılanların yüzde 1’ini yapmazlardı

12 Eylül'den sonra 38 gün işkence gördüğünü ve sonrasında uzun süre tedavi olduğunu anlatan Durak, “Akıl almaz işkenceler yaptılar. Askeri karargahta casusların sorgulandığı hücrelerde 38 gün aralıksız işkence gördüm. Beni hastaneye sevk etmek zorunda kaldılar. Uzun seneler askeri hastanede tedavi gördüm. Türkiye’yi yabancı güçler istila etselerdi, bunun yüzde 1’ini yapmazlardı. Böyle bir düşmanlığa muhatap olduk. İnsanın insana yapamayacağı şeyler yaptılar. 12 Eylül bir travmadır. Harbiye’de 24 saat aralıksız, yüksek sesle arabesk müzik çaldılar. Benden istedikleri bir şey vardı; Alparslan Türkeş’i mahkum edecek bir ifade. Bunu beceremediler. Benim ifademden dolayı tek bir genç arkadaş zarar görmedi” şeklinde konuştu.

12 Eylül davasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Durak, “Ben Kenan Evren’i dava ettim. İddianameyi de benim verdiğim ifademin üzerine bina ettiler. O hüküm Yargıtay’a gitseydi ve tasdik edilseydi Kenan Evren’in sembolik olarak bir gün bile olsa ben cezaevine gitmesini arzu ediyordum. Mahkeme Evren’i suçlu kabul etti, rütbeleri geri alındı, müebbet hapse mahkum edildi. Ama tabii Yargıtay’a gitmediği için devlet töreni yapıldı. Yargıtay bu hükmü onamış olsaydı Kenan Evren’in cenazesine sadece kızı katılırdı. Buna dua etsinler” ifadelerini kullandı.





'Ben bunu 35 sene şuramda taşıdım'

Yılma Durak’ın eşi Lamia Durak da Kenan Evren’in cenazesinde gösterdiği tepkiyi ve neden orada olduğunu anlatarak, "O gençliğin kanına ekmek doğramış zalimin tekiydi. Ben de Allah’a dua ettim; Rabbim bana Kenan Evren’den önce ölmeyi nasip etme. Hoca, musalla taşındayken ‘Hakkınızı helal ediyor musunuz?’ diye sorduğu zaman ben oradan bağırayım ‘Haram ediyorum’ diye. Ben bunu 35 sene şuramda taşıdım” dedi.



Kenan Evren’in kızını muhatap almadığını söyleyen Durak, “Ben babasıyla muhataptım. Ona hakkımı helal etmedim. O hanımefendi bilsin ki Kenan Evren sadist, cani bir babaysa, annesi de düzgün bir kadınmış öğrendik. Ben ona o kadından dolayı saygı duyuyorum, babadan dolayı değil. Annesine rahmet okuyorum, babasına haram olsun diyorum. Babasının üzerinden Allah’ın rahmeti eksik olsun, toprağı bol olsun” diye konuştu.