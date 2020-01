"Evrencan Gündüz ve Ayşe Arman arasında yaşanan olayda sabıkaya bakmak lazım"

Müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, babası hakkında, “Babamın kendisi çocuktu, baba olacak insan değildi" ifadelerini Hürriyet'ten Ayşe Arman'a off the record (kayıt dışı) olarak söylediğini aktardı. Arman, Gündüz'e, "Bana söylenmeyen bir şeyi yazmam. Kayıtsız röportaj da yapmam" diyerek yanıt verdi.

Star yazarı Ersoy Dede, Gündüz ve Arman'ın ifadelerini değerlendirerek, "Taraflardan biri gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor anlaşılan. O zaman sabıka kayıtlarına bakmamız lazım. Daha Evrencan’ı çok tanımıyoruz. Ama Ayşe Arman bu konuda güvenilirliğini yitirmiş bir isimdir" dedi.

Dede'nin Star'da "CHP de 2014’te aday çıkarmamıştı" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Benim dinlemekten büyük keyif aldığım muazzam bir ses Evrencan Gündüz.. Daha Ayşe Arman varlığından habersizken ben katıldığı yarışma programında tanıdım onu.. Sonra da Youtube’dan sokak performanslarını, farklı partnerlerle yaptığı düet cover’ları falan çaldım.. Tanışmak kısmet olmadı.. Bir radyo programı için sözleştiğimiz gün 15 Temmuz kalkışması yaşandı. İptal ettik, bir daha da buluşamadık. Ama yakından takip ediyorum çalışmalarını.. Önceki gün Ayşe Arman’a verdiği mülakatı okudum. Babası (hayranı olduğum) rahmetli Asım Can Gündüz ile ilgili sözlerini hayretler içinde okudum. Bir mülakatta olmayacak kadar özel şeyler söylemiş.. İçimden‘bu adama bu konularda kendisini yönlendirecek bir arkadaş şart’ diye geçirmiştim.. Tam o sırada sosyal medyadan yaptığı açıklama düştü önüme. Tam tahmin ettiğim gibi. Özel sohbette anlattıklarıyla mülakatı birbirine karıştırıp yayınlamış Ayşe Arman. Hiiiç şaşırmadım. ‘Yapmamıştır’ diyemedim.. Söz sırası Arman’a gelince o da bir açıklama yaptı. Özetle, “Bana söylenmemiş bir sözü yazmam” dedi.. Taraflardan biri gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor anlaşılan. O zaman sabıka kayıtlarına bakmamız lazım. Daha Evrencan’ı çok tanımıyoruz. Ama Ayşe Arman bu konuda güvenilirliğini yitirmiş bir isimdir.. “Bana söylenmemiş bir sözü yazmam..” diyor. Fakat ‘Rhonda Byrne’ın basın bültenini, köşesine ‘röportaj’ diye taşımışlığı bile vardır.. Kime inansak sizce...