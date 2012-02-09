-Evren ve Şahinkaya'nın yurt dışı çıkış yasağı sürecek ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - 12 Eylül soruşturması kapsamında haklarında dava açılan dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'ya getirilen yurt dışına çıkış yasağına itirazın reddine karar verildi. Evren ve Şahinkaya'nın avukatı, davayı görecek olan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, müvekkillerine mahkemece konulan ''yurt dışına çıkış yasağının'' kaldırılmasını talep etmişti. İtiraz üzerine ilk inceleme, bir kez daha Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince yapıldı. Heyet, itirazın reddine karar verdi. Kararın, ret yönünde olması nedeniyle itiraz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, değerlendirilmek üzere Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İncelemesini tamamlayan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de itirazın reddine ve sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Mahkeme heyetinin, bu kararı alırken, ''sanıklar hakkındaki suçun vasıf ve mahiyeti ile yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararda belirtilen ölçülülük ve orantılılık ilkelerini'' dikkate aldığı bildirildi. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 12 Eylül darbesine ilişkin davayı açarken, sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.