-Evren ve Şahinkaya'nın yurt dışı yasağına itiraz ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - 12 Eylül soruşturması kapsamında haklarında dava açılan dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Ahmet Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müvekkillerine getirilen yurt dışına çıkış yasağına itiraz etti. Özgün, Ankara Adliyesi'ne gelerek, 4 sayfalık ''itiraz dilekçesini'' Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Dilekçede, Evren ve Şahinkaya'ya verilen ''yurt dışına çıkış yasağının'', Anayasa'da yer alan düzenlemeler, kararda bildirilen ölçülülük ve orantılılık ilkeleri ile uyumlu olmadığı ileri sürüldü. Anayasa'nın, ''Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması'' başlıklı maddesine atıfta bulunulan dilekçede, 96 yaşındaki Kenan Evren'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) ve birçok onurlu kademede görev aldığı, 12 Eylül 1980-9 Kasım 1989 arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı ve Cumhurbaşkanılığı yaptığı belirtildi. Ali Tahsin Şahinkaya'nın ise 87 yaşında olduğu, 1943'den 1983'e kadar TSK'da subay olarak hizmet verdiği, 21 Ağustos 1978-6 Aralık 1983 arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1980-1983 yılları arasında da Milli Güvenlik Konseyi üyeliği yaptığı anımsatılan dilekçede, ''Her iki sanık da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberliği, iç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve kollanması, devletin tüm dünyada temsili ve bekası için vatan ve millet sevgisi ile ve her türlü özveriyle çalışıp vatana ve millete faydalı olmuş seçkin kişilerdir'' denildi.