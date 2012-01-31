Evren ve Şahinkaya'nın avukatı davadan çekildi

T24

Özgün, yaptığı açıklamada, ''Gördüğüm lüzum üzerine vekillikten çekildim. Davadan çekildiğime ilişkin dilekçemi mahkemeye bugün verdim. Yalnız müvekkillerimle bir problemim olmadığının bilinmesini isterim. Avukatlıktan çekilmek hakkımdı ve bu hakkı kullandım'' dedi.Özgün, dilekçesini vermeden önce müvekkilleriyle görüştüğünü de kaydetti.