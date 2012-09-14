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Evren ve Şahinkaya video konferansla ifade verecek

12 Eylül darbesine ilişkin davada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ifadeleri sesli ve görüntülü iletişim tekniği kullanılarak alınacak

14 Eylül 2012 20:41

12 Eylül askeri darbesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim tekniği kullanılarak alınmasını istedi.

Mahkeme, Evren ve Şahinkaya'nın savunmalarının, sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi.
 
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen ve sanıkların hazır bulunmadığı duruşmada, sanık avukatları ile müdahiller, müdahil olma talebinde bulunanlar ve avukatları katıldı.
 
Duruşmada, dosyaya giren belgeler tutanağa geçirildikten sonra müdahale talebinde bulunanlar ile bazı avukatlar söz aldı.
 
Daha sonra görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Yüksel, ''dosyaya gelen üniversite ve adli tıp raporları dikkate alındığında, sanıkların CMK'nın 196/4. maddesi gereğince sesli ve görüntülü iletişim tekniği kullanılarak savunmalarının alınmasını'' istedi.
 
Evren ve Şahinkaya, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve Anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek'' suçundan yargılanıyor.
 

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