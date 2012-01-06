-Evren ve Şahinkaya gelecek haftayı bekliyor ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - 12 Eylül soruşturması kapsamında haklarında dava açılan dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, ''Dosya, halen mahkeme başkanının önünde'' dedi. Özgün, sabah saatlerinde adliyeye gelerek, dosyanın son durumuyla ilgili bilgi aldı. Adliyeden ayrılmasının ardından açıklama yapan Özgün, ''Dosya, halen mahkeme başkanının önünde. (İddianamenin kabulüyle ilgili) Önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz'' diye konuştu. Özgün, yalnızca bilgi aldığını ve şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığını da sözlerine ekledi. Bu arada, Devrimci 78'liler Federasyonu üyeleri avukat İlyas Danyeli, Yılmaz Cerek ve Turan Bayrak, adliyeye geldi. Daha önce, 12 Eylül darbesinin sorumluları ve onların emir ve talimatlarını yerine getirenler hakkında suç duyurusunda bulunan Yılmaz Cerek, ''Mamak Askeri Cezaevinde görev yaptıkları süre içinde tutuklulara sistemli işkence ve kötü muamele yapılması için emir verenlerin bazılarının isimlerini'', savcılığa verdi. Cerek'in verdiği listede, dönemin Mamak Askeri Cezaevi Komutanı Albay Raci Tetik ile ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıklarından Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da (piyade teğmen rütbesiyle) arasında bulunduğu 25 asker ile 4 sivil gardiyan da yer aldı. Federasyon üyesi Danyeli, iddianamenin kabul edilmesi halinde federasyon olarak müdahillik dilekçesi vereceklerini bildirdi.