Evren ve Şahinkaya, 12 Eylül davası başlayınca hesaplarından yüklü miktarda para çekmiş

Mali Suçları Araştırma Kurumu, 12 Eylül askerî darbe davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mah-kemesi'ne önemli bir rapor gönderdi. Buna göre, davanın başlamasından kısa süre sonra emekli orgeneraller Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği belirlendi. Müdahil avukatlar, her iki sanığın mahkemenin mallarına el koyması endişesiyle tedbir aldığını ileri sürüyor.

Metin Arslan’ın zaman.com.tr’de yer alan haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu rapora göre, darbe davasının başlamasından kısa bir süre sonra Evren ile Şahinkaya'nın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi.

Evren 259 bin lira, Şahinkaya 1 milyon 70 bin lira çekti

Evren, bir bankanın Ankara Balgat şubesindeki hesabında bulunan 441 bin TL'nin 360 bin lirasını 11 Mayıs 2012'de M.G. isimli bir kişiye havale etti. Tahsin Şahinkaya'nın eşi Sema Şahinkaya da İstanbul'daki banka hesabından 15 Mayıs 2012'de 259 bin lira çekti. Şahinkaya'nın kızı Sevgi Kartal Şahinkaya ise 18 Mayıs'ta iki ayrı bankadaki hesabından 1 milyon 70 bin lirayı aldı. Müdahil avukatlar, davanın açılmasından kısa süre sonra sanıkların hesaplarındaki parayı çekmelerinin mahkemenin mallarına el koyması endişesinden kaynaklanmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Avukatlar gelişmeyi olumlu karşılamakla birlikte MASAK'ın incelemesini eksik buluyor. Avukat Öztürk Türkdoğan, " Sanıkların darbeden sonraki 19 yıl boyunca edindikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yok. Ziynet eşyaları ve yurtdışındaki kayıtlarıyla ilgili araştırma yapılmamış." dedi.

Alınan bilgiye göre son 11 yılın banka kayıtlarının bulunmasıyla ilgili MASAK'ın mahkemeye gönderdiği raporda, araştırmanın devam ettiğine dikkat çekildi. Rapora şu not düşüldü: "2001'den öncesi, bilgisayar kayıtlarına geçmediği için araştırmalarımız devam etmektedir. Araştırmalarımız sonuçlandığında söz konusu bilgiler gönderilecek."

Raporda darbe dönemi kayıtları yer almadı

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkeme-si'nin kararı üzerine hazırlanan 55 sayfalık rapor ve ekindeki iki klasörde Kenan Evren, vefat eden eşi Sekine Evren, kızları Nebahat Şenay Gürvit, Semahat Gülay Evren, Miray Emine Göksu ile Tahsin Şahinkaya'nın eşi Sema Şahinkaya, kızı Sevgi Kartal Şahinkaya ile oğlu Serdar Şahinkaya'nın mal varlıkları araştırıldı. Raporda sanıkların darbe döneminde edindikleri servetlerine yönelik araştırmanın sürdüğü belirtilirken, o dönemde elde ettikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yer almadı. Raporu inceleyen avukatlar, sanıkların hesaplarında yüksek miktarda para hareketi bulunduğunu belirtti.

Davanın müdahil avukatlarından Avukat Öztürk Türkdoğan, MASAK'ın eksik inceleme yaparak hazırladığı raporu mahkemeye gönderdiğini söyledi. Türkdoğan, "Raporda sanıklarının darbeden sonraki 19 yıl boyunca edindikleri mal varlıklarıyla ilgili bilgi yok. Ziynet eşyaları ve yurtdışındaki hesaplarıyla ilgili bir araştırma yapılmamış. Kayıt dışılığın bu kadar yaygın olduğu bir ülkede darbeci generallerin kayıt dışı mal varlığı araştırılmalı." dedi.

Rapora göre Evren'in kızı Nebahat Şenay Gürvit, 2004 ve 2010 yılları arasında Sarıyer'de 4, Şişli ve Bodrum'da birer daire satın aldı. Bu dairelerin tapudaki değeri toplam 1 milyon 533 bin TL. Gürvit, bu dönemde Sarıyer ve Beşiktaş'ta 2'şer, Dikili ve Çorlu'da 1'er dairesini sattı. Bu dairelerin tapudaki satış değeri ise 364 bin TL civarında. Evren'in diğer kızı Semahat Gülay Evren'in ise Beşiktaş ve Şişli'de 305 bin TL değerinde 2'şer daire aldığı, bunun karşılığında Beşiktaş, Şişli ve Bodrum'da 4 dairesini 542 bin TL bedelle sattığı anlaşılıyor. Evren'in diğer kızı Miray Emine Göksu'nun ise Sarıyer'de 141 bin TL değerinde 2 evi, Bodrum'da ise 91 bin TL değerinde arsası bulunuyor.

Emekli Orgeneral Tahsin Şahin-kaya'nın ise Menderes'te 5 dairesi, eşi Sema Şahinkaya'nın ise Merzifon'da 2 arsası ile Kadıköy Suadiye'de bir dairesi bulunuyor. Sema Şahinkaya'nın Kadıköy'deki 3 daire ile Merzifon'daki bir arsasını sattığı, kızı Sevgi Kartal Şahinkaya'nın daire ve arsaların satışından 531 bin TL gelir elde ettiği kaydedildi. Serdar Şahinkaya'nın ise Kadıköy'de 2, Menderes'te ise 1 dairesi bulunuyor.