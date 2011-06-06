-EVREN İFADEYİ EVDE VERECEK ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evren'in ifadesini almak üzere Ankara Merkez Orduevindeki general lojmanlarına geldi. Soruşturma kapsamında, Evren'in sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin evinde alınmasına karar verilmişti. Evren'in avukatı Ömer Nihat Özgün, sabah saatlerinde Merkez Orduevindeki general lojmanlarına geldi. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Görüşen de Evren'in ifadesini almak üzere askeri lojmana geldi.