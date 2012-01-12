Evren de Yüce Divan'da yargılanmayı isteyecek

T24

12 Eylül soruşturmasında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Şahinkaya ve Evren için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Suçlama ise silah zoruyla anayasal düzeni değiştirmekti.Evren ve Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Yüce Divan tarafından yargılanabilecekleri teziyle mahkemeye başvuracak. Özgün, mahkemeden görevsizlik kararı vermesini talep edecek.12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu talebi kabul etmesi durumunda, darbeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için de örnek teşkil edecek.