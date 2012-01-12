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Politika

Evren de Yüce Divan'da yargılanmayı isteyecek

12 Eylül soruşturmasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatı, mahkemeden görevsizlik kararı

12 Ocak 2012 02:00

T24 - 12 Eylül soruşturmasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatı, mahkemeden görevsizlik kararı vererek, yargılamanın Yüce Divan'da yapılmasını talep etmeye hazırlanıyor. Talep dilekçesinde davayla ilgili zaman aşımının dolduğuna yönelik hukuki değerlendirmelerin de yer alması bekleniyor. 



12 Eylül soruşturmasında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Şahinkaya ve Evren için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Suçlama ise silah zoruyla anayasal düzeni değiştirmekti.

Evren ve Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Yüce Divan tarafından yargılanabilecekleri teziyle mahkemeye başvuracak. Özgün, mahkemeden görevsizlik kararı vermesini talep edecek.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu talebi kabul etmesi durumunda, darbeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için de örnek teşkil edecek. 



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