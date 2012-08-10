Evren: Benimle ne uğraşıyorsunuz? Bırakın öleyim!

12 Eylül davasında yargılanan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in tedavi gördüğü hastanede doktorlara “Benimle ne uğraşıyorsunuz. Bırakın öleyim” dedi.



12 Eylül davasında yargılanan sanıklar 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, duruşmalara katılmalarının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağının belirlenmesi için hastanelere sevk edildi.

Evren, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde; Şahinkaya ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 17 Temmuz’da 96 yaşına giren Kenan Evren, yeni yaşını tedavi gördüğü GATA’da kutladı.

Evren, doktorlara “Benimle ne uğraşıyorsunuz. Bırakın öleyim” dediği öğrenildi.



Duruşmalara katılmadılar



Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, 12 Eylül davasının daha önceki celselerinde hazır bulunamamıştı.

Sanıkların sağlıklarının duruşmaya gelmelerine elverişli olup olmadığının sorulduğu İstanbul Adli Tıp Kurumu, kronik hastalıkları ve yaşları nedeniyle uzun süre efor gerektiren durumlar ve stresli ortamlarda, sanıkların kardiyak-nörolojik hastalıklarının hayati tehlike yaratabileceğini ve doktor eşliğinde mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda dahi, hayati tehlike riskinin gerçekleşmesi halinde, tıbbi müdahalenin yeterli olmayabileceğini bildirmişti.

Adli tıp kurumunun raporuna göre, Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, sanıkların ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasını talep etmiş, müdahil avukatları ise raporu kabul etmeyerek ''bağımsız sağlık kuruluşlarından rapor alınmasını'' istemişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların üniversite hastanelerine sevk edilmesine, gerektiğinde doktor ve sağlık ekipmanıyla mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda hayati tehlikeyle sonuçlanacak bir durumun oluşup oluşmayacağına ilişkin rapor alınmasına karar vermişti.