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'Evrak geldiğinde Uğur Kurt'u vuran polisle ilgili gereğini yaparız'

Hüseyin Avni Mutlu: 31 Mayıs'ta her zamanki gibi tedbirlerimizi alacağız. Her zaman tedbirimiz var bizim şehrin güvenliğiyle ilgili

30 Mayıs 2014 19:16

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili polis memuru hakkında "Adliyemizden evrakı geldiğinde gerekli işlemleri süratle yapacağız" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Vali Mutlu, Üsküdar’da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okmeydanı’ndaki gösteriler sırasında cemevinin bahçesindeki cenaze merasimine katılırken polis kurşunuyla başından vurulan Uğur Kurt’la ilgili de konuşan Mutlu, savcılığın soruşturma izni talebinin kendilerine gelmediğini söyledi.

Mutlu, “Adliyemizden evrakı geldiğinde gerekli işlemleri süratle yapacağız. Henüz ulaşamadı. Ulaştığında da gerekli işlemleri yapacağız" diye yanıt verdi.

Gezi olaylarının yıldönümüyle ilgili bir soru üzerine, “Sükunetle geçmesini arzu ediyoruz" diyen Mutlu, alınan önlemlere ilişkin de, “Her zamanki gibi tedbirlerimizi alacağız. Her zaman tedbirimiz var bizim şehrin güvenliğiyle ilgili" dedi. 

 

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