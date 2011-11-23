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Dünya

Evliya Çelebi'nin Nil Haritası ilk kez görüntülendi VATİKAN (A.A)

23 Kasım 2011 12:32

-Evliya Çelebi'nin Nil Haritası ilk kez görüntülendi VATİKAN (A.A) - 23.11.2011 - Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan ve bugüne kadar hiç görüntülenmeyen, Evliya Çelebi'nin ''Nil Haritası'' ilk kez görüntülendi.  Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden sonra ikinci ünlü eseri kabul edilen ve Vatikan Kütüphanesi'nde olduğu bilinen 6 metre uzunluğundaki ''Nil Haritası'', Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve yazar Rinaldo Marmara öncülüğünde, Vatikan Kütüphanesi'ne yapılan gezide görüldü. Uzmanlar, eserin Nil Nehri'nin doğduğu Cebel-i Kamer'in yer aldığı 1 metrelik baş bölümünü gösterdi. Kütüphane gezisi boyunca geziye katılanların tarihi bir ana tanıklık ettiği vurgulandı. Geziden sonra, Vatikan Kütüphanesi'nde Türk ve dünya kültür tarihi açısından çok enteresan birtakım şeyler gördüklerini anlatan Büyükelçi Prof. Dr. Gürsoy, "Bunun için çok heyecan duymalıyız bence. Bunların başında da Nil Haritası geliyor. Evliya Çelebi'nin çalıştığı, yorumlar yaptığı, şerhler yazdığı bu Nil Haritası 6 metre boyunda. Galiba biz onu ilk görenlerdeniz" dedi.

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