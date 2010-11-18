Evlilikleri ekonomiye katkı sağlayacak

T24 - İngiltere'de Prens William ile Kate Middleton'un gelecek yıl yapacakları evliliğin İngiliz ekonomisine katkısı 620 milyon sterlini (1 milyar doları) bulacak.



Verdict araştırma şirketi, Prens William ile Kate Middleton'un nişanlanmasıyla ilgili ürün satışlarından 12-18 milyon sterlin, evlilikleriyle ilgili ürün satışlarından ise 26 milyon sterlin gelir elde edileceğini tahmin ediyor.



İngiltere'nin ikinci büyük süpermarket zinciri Asda, halihazırda Prens William ile Kate Middleton'un nişanlanmasını fırsata çevirmiş durumda bulunuyor.



Asda, çiftin nişanlanmasını anmak adına William ve Middleton'un fotoğrafının basılı olduğu kupaları 5 sterlinden satıyor.



Verdict'in tahminine göre, çiftin mutluluğunu kutlamak adına müşteriler şarap ve şampanya alacakları için büyük marketlerin geliri 360 milyon sterlin, seyahat ve turizm gelirleri ise 216 milyon sterlini bulacak.





