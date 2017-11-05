Evlilik tuzağından jandarma kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde hiç evlenmemiş olan 60 yaşındaki H.Ç.\'yi evlilik tuzağına çekmeye çalıştıkları iddiasıyla 1\'i kadın 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ortaköy Mahallesi\'nde oturan H.Ç., daha önceden tanıdığı 50 yaşındaki S.Ç.’den evlenme konusunda yardım istedi. S.Ç. ise H.Ç.\'ye İstanbul´da oturan 45 yaşlarındaki R.Ü. isimli bekar bir kadını tanıdığını, isterse kendisini onunla tanıştırıp evlendirebileceğini söyledi. H.Ç.\'nin tanışmayı kabul etmesi üzerine geçen salı günü İstanbul´dan İnegöl´e gelen R.Ü., H.Ç. ile evlenmeyi kabul etti. H.Ç. de tanıştığı kadınla birlikte kuyumcuya giderek nişan yüzüğü aldı. Ancak, nişan yüzüğünü parmağına takan R.Ü., Ortaköy Mahallesi\'ndeki evde oturmak istemediğini söyleyip, İnegöl merkezde bir ev kiralanmasını ve yapılacak masraflar için de kendisine bir miktar para verilmesini istedi. Evlilik hayalleri kurduğu kadının bu isteklerinden şüphelenen H.Ç. dolandırılacağnı anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekibi harekete geçti. H.Ç., kendisinden evlilik vaadiyle para isteyen S.Ç. ve R.Ü.\'yü evine çağırdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı\'ndan oluşturulan Asayiş Timi de operasyon için H.Ç.\'nin evinde hazıırlık yaptı. Eve gelen dolandırıcılık şüphelileri S.Ç. ve R.Ü. ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi Jandarma Komutanlığı\'nda alınan ifadelerinin ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi. R.Ü. ve S.Ç., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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