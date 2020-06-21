Evlilik teklif ederken kendilerini iki grubun silahlı kavgasının ortasında buldular: 3 yaralı, 7 gözaltı

Kadıköy, Kalamış Parkı'nda gece saatlerinde evlilik teklifi ederken bir grup kendilerini iki grubun silahlı kavgasının ortasında buldu. Olayda üç kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy ilçesi Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Kalamış Parkında gece yarısı 00.30'da meydana geldi. Evlilik teklifinde bulunmak için yeşil alandaki bir noktayı seçen ve balonlarla süsleyen grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga eden iki grubun arasında kaldı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüşünce talihsiz çift ve arkadaşları da kavganın ortasında kaldı. Kavga eden iki gruptan iki kişi silahla yaralanırken; ortada kalan gruptan bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra en yakın hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde üç kişinin hafif şekilde yaralandığı, yedi kişinin gözaltına alındığı silahlı kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. (İHA)





