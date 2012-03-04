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Yaşam

Desti İzdivaç programıyla ünlenen Esra Erol'dan mutlu evlilik formülü

Evlendirme programlarıyla tanınan Esra Erol, mutlu evliliğin sırlarını anlatı.

04 Mart 2012 20:15

 

T24 - Evlilik programı hazırlayan Esra Erol, 12 maddede mutlu evliliğin formülünü verdi. Erol, "Hep susan taraf ya da hep konuşan taraf kadın olmamalı, bir dengeye oturmalı" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Esra Erol'dan mutlu evlilik formülü şöyle

 - Erkek kadından büyük olmalı. En az beş yaş büyük olmalı. Ama bu yaş farkı 15'in üstünde olmamalı.

- Evleneceğiniz zaman 'Acaba yapabilir miyim, olur mu, sevebilir miyim?' gibi bir düşünce olmamalı.

- Evleneceğiniz kişi sevdiğiniz, mutlaka beğendiğiniz, tenine dokunmaktan keyif aldığınız biri olmalı.

- Ne erkek ne de kadın birbirini değiştirmesin. Benim için en önemli kıstas bu: 'Beni bugün var olduğum gibi tanıdın, böyle kabul etmelisin. Üç gün sonra sende şunu beğenmedim,' diyorsan o ilişki asla yürümüyor.

- Ne erkeğin hükmü altına giren kadından hoşlanıyorum ne de erkekten çok şey talep eden kadından. Kadın ya da erkek, insanın bir duruşu olmalı.

- Aileler, ilişkilerdeki en önemli faktör. Çok âşık olduğunuz biri olabilir ama ailesiyle iletişim çok kuvvetli olmalı. 'Sonra düzelir,' demeyin, asla düzelmiyor çünkü.

- Aynı evin içerisinde ortak bir hayat sürdürebilmek için özgürlük alanlarının olması şart.

- Hep susan taraf ya da hep konuşan taraf kadın olmamalı, bir dengeye oturmalı.

- Çok alkol alan biriyle de olmaz. Buna hem kadının hem erkeğin çok dikkat etmesi lazım. 'Nasıl olsa evlenince, ben bunu düzeltirim,' deniliyor ama öyle bir şey mümkün değil.

- Ortak bir hobinin olması çok önemli. Yani birlikte yaparken keyif aldığınız ortak bir ilgi alanı olmalı.

- Karşınızdaki sizi, var olan çevrenizden soyutlamamalı.

- Birbirinizin arkadaşlarıyla anlaşabilmelisiniz. Arkadaşlarınız illa o ilişkiyi tasvip etmek zorunda değil ama arkadaşlarınızla anlaşabilmeli.

 

 

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Desti izdivaçEsra Erol

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