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Ekonomi

EVLİLİK KURUMU ÇATIRDIYOR ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 13:52

-EVLİLİK KURUMU ÇATIRDIYOR ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Türkiye'de geçen yıl, evlenen çift sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,53 azalarak 582 bin 715'e düşerken, boşanmalarda yüzde 3,86 artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, geçen yıl evlenen çift sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,53 azaldı. 582 bin 715 çiftin evlendiği 2010'da, kaba evlenme hızı da binde 7,98 olarak gerçekleşti. İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı ise 3,3 olarak kaydedildi. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,2 olarak belirlendi. Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,3 ile İstanbul Bölgesi'nde görülürken, en düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,8 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. -BOŞANAN ÇİFT SAYISI YÜZDE 3,86 ARTTI- 2010 yılında boşanan çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3,86 artarak 118 bin 568'e yükseldi. Geçen yıl kaba boşanma hızı binde 1,62 olarak gerçekleşti. Boşanmaların en yüksek olduğu bölge, binde 2,33 ile Ege Bölgesi olarak belirlendi. Ege Bölgesi'ni binde 2,03 ile Batı Anadolu Bölgesi izlerken, kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler binde 0,58 ile Kuzeydoğu Anadolu, binde 0,59 ile Ortadoğu Anadolu Bölgeleri oldu. Boşanmaların yaklaşık yüzde 40'ı, evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 24'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.

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