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Sağlık

Evlilik depresyonu önlüyor mu?

Yapılan araştırmaya göre partneriyle beraber yaşayan kadınlarda yüzde 20 oranında depresyon görülürken, bu oran bekar kadınlarda yüzde 35'e çıkıyor

17 Aralık 2012 10:25

Toronto Üniversitesi'nde yapılan araştırma evli kadınların aynı evde yaşayanlara ve bekarlara göre daha az depresyon riski taşıdığını ortaya koydu.

Amerikan Public Health isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, beraber aynı evde yaşama süresinin azlığı ilaç kullanımına yatkınlığı ve aile içi suistimal riskini de artırıyor.

6 bin kadın üzerinde evliliğin yararları ve zararları üzerine yapılan araştırmada evli kadınların yüzde 10.6'sında doğum sonrası depresyona rastlandı. Bu sonuç partneriyle beraber yaşayan kadınlarda yüzde 20'ye çıkarken, bekar kadınlarda yüzde 35'e çıktı.

En çarpıcı sonuç ise çocuğu olduktan sonraki 1 yıl içinde boşanan ya da partnerinden ayrılan kadınlarda. Bu kadınların yüzde 67'sinde depresyon görülüyor.

Toronto Ünivesitesi'nden Dr. Marcelo Urquia "Evli olan kadınlarda, eşle yaşama süresi ne olursa olsun daha az psiko-sosyal sorunlar olduğu gözlendi." şeklinde konuşurken araştırmanın kadınları evliliğe özendirme amacı taşımadığını söyledi. Dr. Urquia "Bu tamamen bir tercih, ancak araştırma evliliğin bazı karakteristik farklılığı olduğunu ve bu karakteristik farkların psiko-sosyal açıdan koruyucu bir rol taşıdığını ortaya koyuyor." şeklinde konuştu. (hürriyet.com)

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