Evlilik danışmanından ilginç tavsiyeler: Vıdı vıdı yapmayın

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Vatan gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki boşanma oranlarını azaltmak için iki yıl önce Evlilik ve İletişim Uzmanı İnciYeşilyurt ile anlaştı. 2010 yılı Mart ayından itibaren ilçede hem evlilik hazırlığı yapan çiftlere hem de boşanma aşamasına gelmiş çiftlere seminerler vermeye başlayan Yeşilyurt, ayrıca “Evlilik Vizesi” adlı bir kitapçık da hazırladı.Seminerler dışında AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki nikah törenlerinde de dağıtılan kitapçıkta ise kadınlar için ilginç tavsiyeler yer aldı. Aile Yaşamını Koruma Derneği Başkanlığı da yapan ve 7 yıl önce Evlilik ve İletişim Uzmanlığı yapmaya başlayan Yeşilyurt hazırladığı kitapçıkta, kadını adeta kocasına hizmet edecek bir karakter olarak ele alıyor. İşte tavsiyeler:- ”Çalışmayan bir kadının özel durumlar haricinde (hastalık, gece çocuk bakmak vb) sabah eşinden önce kalkıp eşinin ihtiyaçlarını (kahvaltı, kıyafet vb) hazırlamaması, işe güleryüzle uğurlamaması durumunda bir süre sonra eşi tarafından ‘sürekli uyuyan, tembel, hiçbir işe yaramayan, para yiyici’ olarak algılanabilmektedir.”- ”Problemin çözümünde konuşmak ama asla vıdı-vıdı yapmamak gerekir. Yaşadığınız problem o anda çözülecek diye bir kural yoktur.” - ”Dengeli anlayış sergileyen, istikrarlı, sevecen, çekici, gizemli bir kadının erkekler peşinder koşar. ‘Ben buyum. İşine gelirse ‘ diyen kadını , her erkek eninde sonunda aldatır. Çünkü ilişkinizi restleşme düzeyine indirmişsiniz demektir. Rest çekmek pokerde olur. Poker ise kumar oyunudur.”- ”Başarılı bir iletişimle çözülmeyecek aldatılma problemi yoktur. Yeter ki eşimizin algıladığı dilden konuşalım.” - ”Bilinmesi gereken en önemli gerçek , mükemmel kadın mutsuz kadındır. Evli olan ve hayatında mükemmel olmayı seçen kadın, iş hayatının dışında iyi bir anne, iyi bir iş hedefi ile adeta kendi ile savaşır bir duruma gelmektedir.